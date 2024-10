IŠARAN USPOMENAMA! Kristijan objasnio značenje svake TETOVAŽE, ostali ga pomno slušali, pa ostali u ŠOKU zbog jedne! (VIDEO)

Nisu mogli da veruju!

Kristijan Golubović je okupljenim učesnicima pokazivao tetovaže na svom telu, pa otkrio značenje pojedinih, što je ostale ostavilo u šoku.

- Koja ti je ova tetovaža? -pitao je Sale.

- Kada je Legija otišao u legiju, prvo sam imao legionara, pa je bio Draža. Ova dole tetovaža je ta devojka što mi je odrgrizla polno organ, vidiš kako drži krvav ku**c u ustima -rekao je Kristijan.

- U je**te -rekao je Boža.

- Ja sam to sve sam radio iglom -rekao je Kristijan.

- A ova? - pitao je Boža.

- Ta je onaj lik iz filma "Noć veštica", tako su me uvek opisivali, jer se stalno vraćam. Ovo plavo oko je Duda, ona je ležala umesto mene u zatvoru jer je priznala da je ubila rođenog brata a nije, to je bio moj najveći neprijatelj. Ovde sam istetovirao nešto na japanskom, pa su mi Jakuze pretile da će mi odseći nogu, jer ne smem da nosim to. Imam i ovaj nakovanj od kada sam udario paralizu -rekao je Kristijan.

- A ova gitara? -pitao je Boža.

- To je za Kristinu: Sebi i njoj sam na Zadrugoviziji napravio te gitare, pa smo oboje istetovirali nakon izlaska -rekao je Kristijan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Iva Besarabić