Boža plače zbog mene ceo dan, krivo mi je: Ena ne želi da bude sa njim, ne vidi Luksa za zeta (VIDEO)

Ništa joj se ne dopada.

Voditeljka Milica Kon upitala je Elenu Petrović o akutelnoj temi zbog kog se orilo čitavo imanje danas, a to je odnos nje i Bože Džonsa.

- Rekla si mi pre minut da želiš da vrištiš - kazala je voditeljka.

- Dešava mi se ova situacija sa Božom, imali smo svađu, pričali smo o svemu, ne znam više šta da uradim, plače ceo dan, hoću da mu pomognem ali ne znam šta da uradim. Ne znam da li igra sa mnom rijaliti ili ne, ali on se uopšte ne zeza, on je stvarno odlepio za mnom - rekla je Elena.

- Sada kada znaš da je to istina - upitala je voditeljka.

- Ja sam rekla da mi on prija, da vidim da sedi na drugom krevetu, da hoće da ide, da pada zbog mene, baš se osećam krivom a nisam ništa uradila. Možda je i moglo da bude nešto da je on bio normalniji. Ponaša se kao dete.

- Šta ti najviše smeta - upitala je voditeljka.

- Od dvadeset četiri sata, on je sedamanest sa mnom. Cela kuća ga proziva da je potrčko. Čula sam da govore da se Andrea meša u naš odnos, to nije tako. Uvek uradim kako ja hoću - rekla je Elena.

- Da li misliš da bi se Boža promenio kada bi ste se smuvali - upitala je voditeljka

- Mana kod njega je što je non stop pored mene, što hoće da me poljubi, zagrli. Sad mi je krivo. Kažem mu da nismo jedno za drugo, on beži iz te situacije, neće da me sluša.

-Da li vidiš Saleta Luksa kao tvog zeta?

-Ne, ne bih. Nisu oni za budućnost. On je tip koji ima vezice, ide drugim putem - rekla je Elena.

