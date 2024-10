'Ona ide sa kevom do prodavnice, dobacuju joj'...Ognjen otkrio detalje Andreinog života! Ima je i na platformi za odrasle (VIDEO)

Ognjen šokirao dealjima!

Nikola Dorđević i Ognjen Ravić okrenuli su priču o Ognjenovoj bivšoj devojci Andrei Anđelković. Ravić je otkrio pikantne detalje iz njenog privatnog života, a otkrio je i detalje koje mu je rekao njen brat Nikola Despotović.

- Ona sa mimo ovoga bavila fotografisanjem, slikanjem, otvorila je Only Fans, nema gole slike, samo u kupaćem -rekao je Ognjen.

- Ogi, dobro znam kakve su te pevačice što ne znaju da pevaju -rekao je Nikola.

- Drago mi je jer sam ja to prihvatio -rekao je Ognjen.

- Meni je dragošto vas dvoje niste više zajedno -dodao je Nikola.

- Imeni je drago, zato što je ona ušla gola. Keva bi mi se krvi napila da se manjem n,e. Opet ti neki osećaju debilni su me vodili prema njoj -pravdao se Ognjen.

- Ne treba da žališ -rekao je Nikola.

- Ne žalim, blam me što sam bio sa njom. Moja jedina greška je ovde što sam onako prišao Kristijanu i što sam bio sa njom -objasnio je Ognjen.

- Ona je mnogo veliki folirant, mislim da je ljudi ne gotive napolju -kazao je Nikola.

- Ne gotive je, to je rekao mali Džoni, pogotovu ono što je radila u Zadruzi. On kaže, ona ide sa kevom do prodavnice, dobacuju joj kur*vo -rekao je Ognjen.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: M. Vićović