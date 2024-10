Vrlo turbulentan život!

Počinje emisija 'Ispovesti' čiji su autori Jelena Golubović i Nikola Lakić. Večeras je na redu da iznese svoju životnu priču Marya Al Rawashedeh. Ona je progovorila o mešovitom braku u kome je odrasla u kojoj je njen otac jordanac a majka srpkinja, te progovorila o vršnjačkom i porodičnom nasilju zbog toga što je drugačije vere i puti.

- Počni od detinjstva, gde si rođena i kako? -pitala je Jelena.

- Rođena sam u Jordanu i bukvalno je mama želela da me kidnapuje jer je moj otac tukao moju majku, život joj se svodio na kuću i nikada nije videla grad za 8 godina. Takođe i ja sam stalno bila na selu, sledeća scena on joj drži pištolj na glavi i govorio mi je da idem u sobu dok on njoj repetira pištolj. Oni oboje tvrde da je na početku bila kosmička ljubav, moja majka je napustila kuću sa 18 godina jer njeni nisu dozvoljavali da bude sa arapinom, baba je kaznila i odvela je u Ribnicu pod nadzorom ujaka. Naravno ona je nekako pobegla i na kraju su se dogovorili da odu zajedno za Jordan. Ona je stvarno otišla kući, uzela pasoš i otišla u Jordan. Tamo odlazi i kad su sišli u Aman ona je meni rekla da nije bio isti čovek. Moja majka je bila ambiciozna kao it stručnjak je radila i zbog ega je počeo da je maltretira. Sledeća scena mi u Ribnici i ona zove mog oca, govori mu ćerku nećeš videti, ja sam je odvela za Beograd -rekla je Marya, pa dodala:

- Najgora stvar je što me moja baka sa mamine strane nije prihvatila jer je govorila da sam kopile, muslimanka i sve najgore. Ona je rekla majci da odemo za Kraljevo i da živimo sami jer smo bili mojoj baki smetnja. Nakon toga nastaje pakao, mi smo živeli na uštipcima i na vodi. Mama je radila po kafanama stalno od jutra do mraka, da je moja majka rekla ne možemo ovako više. Mi smo u sred februara ostali sami na ulici po snegu. U to trenutku nam je mnogo pomogla jedna žena iz Belgije i sad je pozdravljam. Moja mama je zapretila baki da će skočiti sa mosta i nakon toga nas je prihvatila jer ipak nije smela da nas ostavi na cedilu, nakon toga me je ona čuvala i to je bio pakao. Ja majku nisam viđala, viđali smo se u tri meseca jednom, rasla sam uz baku i ujaka, oni su me stalno ponižavali i vređali. Svaki moj potez je nervirao, nije mi davala televiziju da gledam. Stalno mi je govorila da sam tamnoputa i da će neko da me povredi, u to vreme sam pola biblioteke pročitala . Vršnjačko nasilje sam preživljavala svaki dan, stalno su mi pisali po tabli da se vratim u Afriku i da nisam poželjna. Od kako sam krenula u srednju tad sam pokazala zube i zaista nisam dala da me neko maltretira -dodala je Marya.

Tu dolazi do pucanja i ja odlazim u srednju školu u internat, tamo sam bila kao puštena sa lanca i na kraju sam čak i pala godinu. Nisam mogla više da dobijem internat i mama mi je rekla da ću morati da se vratim kod babe. U tom trenutku ja sam popila kutiju ksalola, to je bila tragikomedija, mama zvala komšinicu da vidi šta mi je. Onda me je hitna odvela i na kraju sam se probudila na psihijatriji. Posle toga sam još jednom pokušala da se ubijem tabletama zbog kriza kroz koje sam prolazila jer sam mnogo trošila pare na izlaske i došla sam do trenutka gde više nisam imala novca.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja