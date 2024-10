ŠOK! Nikola pohvalio Snežin grašak, pa otkrio šta su jeli na imanju kada su ostali bez hrane (VIDEO)

Nikola pohvalio Snežu!

Tokom sastanka, na račun gazdarice Sneže Kušadasi stigla je i jedna pohvala i to od Nikole Đorđevića. Aleksandra Jakšić opet je pokušala da sabotira izlaganje, ali je Nikola ipak pohvalio Snežu i otkrio šta su jeli prethodnih dana.

- Dobar dan svima, za celu nedelju sramora velika za sve, najveći je greh ukrasti haranu. Nikola ovde nije ukrao ni koru hleba, duvan i filteri, to je luksuz. To sam krao i krašću do smrti -započeo je Nikola.

- Tebi zameram samo brazinu oko hrane -dodao je na račun ovonedeljne gazdarice, pa mu je Aleksandra uputila pitanje kroz šalu:

- Šta misliš o grašku? -pitala je Aleksandra na račun ručka koji je spremila Sneža.

- O grašku mislim sve najlepše, bilo mi je divno. Grašak je bio super jer smo pre toga jeli pomije i svinjsku hranu koja je namenjena za životinje, što je najveća sramota -otkrio je Nikola.

Autor: M. Vićović