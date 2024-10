Ponosan tata!

Kristijan Golubović je danas dok je razgovarao sa Nikolom Despotovićem govorio i o svojoj deci, posebno o najstarijem sinu.

- Gleda me, gleda da li gledam. Stavi daljinski iznad koka kole...I kao stavi... Ja ga kao malo udarim po pelenama - rekao je Kristijan.

- Koliko ima on? - pitao je Nikola.

- Imam Kirila, imam i velikog on ima 28 godina. Sad se oženio. Ja sam deda preko setsre. Njen sin srednji ima 2 ćerke - dodao je Kristijan.

- Jel povukao najstariji na tebe? - nastavio je Nikola.

- On je fin dečko, duša od deteta. Kada ga vidiš odmah vidiš da je dobra duša. Pored oca ovakvog i majke mučenice da počne da se mangupira... Na šta to liči? Radi na minhenskom aerodromu, mnogo je pametan. On je nova generacija pametnih. Razmišlja... Prvo gajba, posao, svadba pa dete - priča Kristijan.