Prelomio! Niko nije očekivao da će ovako nominovati, a Kristijana posle svega nahvalio, pa uradio ovo (VIDEO)

Ognjen prelomio!

Ognjen Ravić iako je imao nesuglasice sa Kristijanom Golubovićem sada je odlučio da štapić ne da njemu, već da ga nahvali.

- Kristijan, to je jedna legenda, nisam ga gotivio, kako sam ušao promenio sam mišljenje. Dešavalo se šta se dešavalo, ali sve je prošlo, sve je okej. Njega gotivim maksimalno. Dušica to je šifra neviđena, veću šifru video nisam. Ima jezičinu odavde do Grgurevaca. Uvek svima odgovori -rekao je Ognjen.

- Jel ona elokventna ili ima šifru? -pitala je Milica.

- Više ima šifru. Zao mi je bilo kome od njih da dajem štapić zato to ih gotobim oboje. Iz razloga što sam sa Kristijanom proveo više vremena, Dušice evo tebi štapić -rekao je Ognjen.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: M. Vićović