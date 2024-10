'MISLIM DA SAM POGREŠILA' Dušicu stiglo gorko KAJANJE zbog nekih postupaka - Isplakala reku SUZA, pa priznala čega se plaši (VIDEO)

Sneža i Nikola pokušali da je uteše.

Dušica Topić je nominovana od strane učesnika za izbacivanje, pa su se ona i Nikola Đorđević koji je nominovan od strane publike, preselili u izolaciju.

Dušica je samoću očigledno loše podnela, te je isplakala more suza zbog nekih postupaka u proteklih mesec dana.

- Ova isplata duga je mnogo skuplja nego da pravim reklamu napolju -rekla je Dušica.

- Kako skuplja? -pitala je Sneža.

- Mislim da sam pogrešila -rekla je Dušica.

- Nisi pogrešila -rekla je Sneža.

- Nemoj da plačeš -rekao je Nikola.

- Ne plačem, nego se čistim. Te reči kad slušaš... -rekla je Dušica.

- Jesi li ti svesna šta sam ja sve slušala o sebi, pa imam 90 nominacija u ovih pet godina -rekla je Sneža.

- Ja sam to izabrala. Ne bojim se ja od mišljenje naroda, ali brinem zbog razgovora sa Bogom. Htela sam reklamu, a to podrazumeva neke stvari. Nedostaje mi nedeljna relegija, ne mogu da se operem, a i moji načini ovde su grešni. Mogu samo da tražim Isusu da me pomiluje -rekla je Dušica.

Autor: Iva Besarabić