Od zlata do blata! Poučna priča Saleta Luksa, imao je sve a onda je otišao stramputicom (VIDEO)

Jelena Golubović i Nikola Lakić prošle nedelje otpočeli su svoju emisiju na Farmi 8 ponedeljkom u 20 časova. Večeras je gost u emisiji bio Sale Luks koji je podelio svoju priču o skretanju sa normalnog životnog puta.

- Sa nama je jedna intrigantna ličnost, neko ko je prošao beogradski asfalt. Neće biti tužna priča, nego će Luks objasniti kako izgleda njegov život, šta je sve prolazio i kakve sve nedaće je imao -započeo je Lakić njihovu emisiju.

- Sale Luks večeras sa nama, inače Saša Cvetković. Njegova priča je vrlo interesantna, neobična, tragična, ali on sve što mu se događa, priča sa humorom i šalom. Vi ne možete da pomislite kakve nedaće i kakavu životnu priču nosi - nastavila je Jelena.

- Kažeš imao si sve, je l' to dobro u današnje vreme? -pitao je Lakić

- Meni se tako desilo, ne treba da imaju deca baš sve u životu, to zna da se olupa o glavu. Ja sam imao sve, šta sam hteo to sam imao. Imao sam sve, zlatan lanac, pejdžer -započeo je Sale.

- Je l' bio kod tebe gas, glavni sam u razredu? -pitao je Lakić.

- Da, kapa, trenerke, lep dečko, sve ribe oko mene -opisao je Sale.

- Je l' društvo bilo ljubomorno? -pitao je Lakić.

- Isto je podeljeno kao i svuda da se druže oni što imaju i oni što nemaju. Mi smo iz srednje porodice, otac službeno lice, majka službenik. Nismo neki truli bogataši, ali smo imali sve u životu -govorio je Sale o svojoj porodici.

- Kako je izgledao ceo tvoj dan, uključujući i nestašluke? -pitao je Lakić.

- Ja sam baš bio nestašan dečak, sve mi je bilo dozvoljneno, posebno sa te crnogorske strane. Niko nije smeo da pogleda prema mom pravcu da nešto nije u redu. To ne valja, u tom gasu da imaš sve, dođeš i do nekih stvari do kojih ne treba da dođeš -

Autor: M. Vićović