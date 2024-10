Sneža Kušadasi se ne prašta: Andrea besna kao ris na Saleta Luksa, tvrdi da je pao na šarm Jovičićeve (VIDEO)

Povredio je!?

Andrea Anđelković naljutila se na Saleta Luksa jer je kako kaže shvatila da mu se dopada Sneža Kušadasi.

- Poljubi me - rekao je Sale.

- Neću da radim ništa što ne moram- rekla je Andrea.

- Ti to želiš - rekao je Sale.

- Ja se ne inatim, znaš šta si uradio sinoć - rekla je Andrea.

- Pusti Snežanu - rekla je Elena.

- Snežana je sinoć rekla to je do mog dečka, ne do nje i ti se smeješ - rekla je Andrea.

- Pa šta je moj problem to? - upitao je Sale.

- Jel se ti njega plašiš? - upitala je Elena.

- Da - rekla je Andrea.

Autor: N.P.