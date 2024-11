'NE MORAJU DA ME VOLE, ALI MORAJU DA ME POŠTUJU' Kristijan preneražen pohlepom pojedinih učesnika, najavio da ih u utorak čeka PAKAO! (VIDEO)

Sprema se haos!

Kristijan Golubović je poludeo kada je čuo da su pojedini ukućani pokrali znatnu količinu hrane, te najavio da ih u utorak čeka pakao na pijaci.

- Dolazio Boža Džons da mi traži dve glavice luka i biber, ja ga oterala i rekla da su mi svakako sve uzeli -rekla je Sneža.

- Eno ih prave pitu neku -rekla je Lili.

- Pazi, oni nemaju skrupola. To je isto kada bi mi sada otišli kod njih i tražili da jedemo, a pokrali smo ih. Ja nikada ne bih išao kod njih da sam ih pokrao ili da me pokradu. Videće u utorak kako to izgleda -rekao je Kristijan.

- Jedva čekam utorak -rekla je Sneža.

- Ne moraju da me vole, ali treba da me poštuju, a ako ne znaju da me poštuju, onda će da me strahopoštuju. Mene je najgori kriminalac naučio da ne treba da te vole, nego je bolje da te mrze i da te se boje. Ko te lažno voli on će te ubiti -rekao je Kristijan.

- Pa da, slažem se -rekla je Sneža.

U video-prilogu pogledajte detaljnije:

Autor: Iva Besarabić