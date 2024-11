'JEDNA POZNATA LIČNOST ME BLATI NAPOLJU' Aleksandra Peci otkrila svoje najdublje tajne: Vodila me da se pričestim, a onda... (VIDEO)

Peca ne može da shvati ko je u pitanju.

Aleksandra Babejić i Peca Lazić su se danas osamili, te mu je ona tom prilikom otkrila svoje najdublje tajne i osećanja.

- Prija mi kad si tu, prija mi kad pričamo, kad me maziš... Ali, nisam kliknula. Imali smo lepe i loše trenutke, davala sam šanse nekima... Znam da ima jedna osoba napolju koja me i te kako blati... Često mi je u mislima, verovatno me baš blati - rekla je ona.

- Ko je to? - pitao je Peca.

- Neću govoriti o njoj, ali eto, ta osoa je bila na Farmi, skoro smo imale konflikt - dodala je Aleksandra.

- U kojoj farmi je bila? - raspitivao se Peca.

- Ne sećam se... - rekla je.

- Daj inicijale - molio je Peca.

S.K. To je zlo od žene,-. Vodila me po emisijama, vodila da se pričestim... Skoro me blokirala na viberu, imale smo konflikt - rekla je Babejić.

U video-prilogu pogledajte detaljnije: