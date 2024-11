'IMAO SAM SAMO 11 GODINA' Kristijan Golubović PO PRVI PUT otkrio šta ga je nateralo da uđe u KRIMINAL (VIDEO)

Farmerke šokirane.

Kristijan Golubović je danas tokom razgovora sa svojim cimerima otkrio koji događaj ga je oterao na ''krivi put''.

- Večeras ću da vam ispričam kako sam ja skrenuo na taj put. Došla su dva inspektora, izvukli me sa časa... Direktor dao saglasnost, kao mlađi maloletnik da izađem... Dobili blagoslov od nastavnika, čija je žena bila matematičarka. Doveli me u stanicu na maltretiranje, batinjanje i mučenje. Bio sam 5 ili 6 razred... Vezali me, sreća je da su krenuli na teren sadisti... I ironija, sedim sa policajcem pre 6 meseci i kažem šta rade, kako ide život... Kaže ima pucnjave ponekad samo, nema kao pre... I, u jednom momentu kažem ja njemu da je radio sa tim sadistom... Kaže on da je hoštapler... ja sam njega vodio u šumu, maltretirao ga posle kao dečka. To je geneza onoga - rekao je Kristijan.

- On ga nazove, i ja kažem "gde si pi*ko smrdljiva što ti je*o kevu" i on spusti slušalicu. I čujem da je skoto umro - dodao je potom.

