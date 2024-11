Ispričao sve!

Jelena Golubović je došla na ideju da napravi emisiju i kao voditeljka ugosti Kristijana Golubovića koji će otkriti možda do sada nepoznate detalje svog života.

- Ja ću početi od one priče kako sam začet i kako je sve krenulo naopako. Moj otac je sa svojim kumom napravio jednu pljačku. Tokom te pljačke moj otac je slučajno ubio jednog čoveka, od tada mislim da nosim tu karmu i prokletstvo. Dešavale su mi se takve stvari koje zakonski ne postoje ni u jednom aktu. Posle je krenulo malo pošteno, malo trange-frange. Sve se dešavalo neverovatno, zato me mnogi optužuju da izmišljam - započeo je Kristijan svoju ispovest:

- Problem je što sam u životu kretao sve po malo, ali ništa do kraja. U samom rijalitiju sam bio favorit, međutim, uvek sam sebe use**m. Bacio sam 50.000 evra, bakćao se sa starletom, sam sam sebi to napravio. To su sitnice u životu kada sam ja pokazao da dosta grešim -rekao je Kristijan.

- Činiš ovde i nama, a na kraju izgubiš energiju i ništa ne ostane za tebe -rekla je Aleksandra.

- Krenuo sam zatim u osnovnu školu. Bio sam mašinac i jurio sam to, krenuo sam vrlo dobro, ali šta vredi. Bio sam nestašan. Izbace me sa časa, a ja sednem u ćošak i učim predmet sa koga su me izbacili. Iamo sam taj stil, kada napravim sr**e i odem u muriju, ne mogu da kažem da su me maltretirali. Ja nisam imao potrebu da kradem ili bilo šta, uvek smo imali lovu, dobra kola i sve. Bio sam peti ili šesti razred, otvorila su se vrata na učionici i jedan od nastavnika je mojoj nastavnici rekao da izađem napolje. Tada sam uzeo torbu i izašao, imao sam samo 11 godina. Izveli su me, a nisu smeli, to je najveća nepravda u istoriji prosvete -rekao je Kristijan i nastavio:

- Taj događaj je promenio sve. Ulazim kod direktora i tamo se nalaze dva inspektora, go**a od čoveka. Nešto su pričali i rekli da moram da krenem sa njima. Tada sam stvorio tu averziju. Optužili su me da sam od nekog dečaka iz razreda ukrao zlatnike njegovog oca iz njihove kuće. Ja sam se malo mangupirao već po školi, pa je lako uperio prst u mene. Inspektor je prišao sa cigarom i stavio mi je na ruku, i dalje imam ožiljak. Udarili su mi šamar toliko jako da sam pao sa stolice. Tada sam pobega i od tog dana uvek mi je prvi refleks da bežim od policije -rekao je Kristijan.

Autor: Iva Besarabić