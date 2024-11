Svi zanemeli!

Jelena Golubović je nastavila razgovor sa Kristijanom Golubovićem koji je otkrio sve o njegovom životu.

- Nakon nekog vremena sam sreo čoveka u policiji koji zna inspektora koji me je maltretirao. Pitam ga za broj i on mi ga da. Okrenuo sam ga i rekao "Gde si smrade? Ovde Kristijan Golubović sve ti je**m". Samo me je opsovao i spustio slušalicu. Žao mi je samo što ga nisam ubio da ga slatko nosim na duši. Nikada nisam mrzeo ljude iz policiji, a mučili su me po raznim zatvorima, ali za njega i još jednog tvrdim da su smradovi -rekao je Kristijan i nastavio:

- Posle sam od istog tog policajca čuo da je taj smrad umro, pose**m mu se na grob. Bio je loš čovek i jednog dečaka je bacio na stranputicu. Da mi se taj događaj nije dogodio ne znam gde bih sada bio. Taj događaj me je odveo na stranputicu. Tada sam počeo da gledam na policiju kao na neprijatelje -rekao je Kristijan.

- Ima još jedna zanimljiva stvar. Jedno jutro sam poljubio Kristinu da je probudim, a ona je spavala sa Kostom i taj dan je trebalo da putuje za Belgiju. Zove me jedan dan posle toga na video poziv i pokazuje mi test za trudnoću. Gledam je, onako srećna, a nije trebalo da bude trudna jer je porođena na carski rez. Sa njom sam spavao samo taj mesec i ona je zatrudnela i rodila Kirila. Kosta je moj svet gore, a on je zauzeo zemlju -ispričao je Kristijan i nastavio:

- To me je preporodilo i to ti totalno promeni život ako si normalan čovek. Ja sam u fazonu da bih Kristini rekao da može biti slobodna i godinu dana, a sa decom bih ja mogao sve. To sam ispričao da bih povukao paralelu, jer sam i ja napravljen isto za deset minuta. Moj otac je rođen na dan Svetog Trifuna i svi su nam datumi karmički povezani. Kirilo mnogo liči na mog oca i Kristina mu je dala nadimak Kića, po mom ocu. Ja mislim da on već sada hoda koliko je snažan, to je fenomen -rekao je Kristijan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije:

Autor: Iva Besarabić