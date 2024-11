'BOLI ME U GRUDIMA' Andrea doživela potpuni NERVNI SLOM, sigurna da su je se roditelji ODREKLI zbog Saleta! (VIDEO)

Ne veruje šta joj se dešava!

Nakon žestokog okršaja koji je imala sa Saletom Luksom tokom igre istine, Andrea Anđelković je uplakana izašla napolje kako bi se malo smirila.

- Polako, smiri se. Hoćeš da zovem Enu? -pitao je Conjo.

- Malo mi je loše, u grudima me boli. Nije mi dobro, ne mogu više -rekla je Andrea.

- To je napad panike -rekao je Conjo.

- Pravi me debilom svaki dan. Trpim mu uvrede, trpim sve. Mnogo me je povredilo ovo sve sa Emom. Sve sam mu prećutala. Obrukao me je, niko me više neće hteti. Obrukala sam porodicu -rekla je Andrea.

U video-prilogu pogledajte detaljnije:

Autor: Iva Besarabić