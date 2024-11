Kiki Star urnisala Jelenu Golubović jer je Aleksandri poželela smrt (VIDEO)

Kiki Star ugasila Golubovićevu!

Peca Lazić jutros je prepričao jučerašnju scenu kada je ležao pored Aleksandre Babejić, a Jelena Golubović ga je osudila da joj sluti smrt. Kiki Star komentarisala je situaciju, pa je osula po Jeleni zbog njenih pretpostavki i komentara.

- Šta je rekla Jelena, slutiš da će da umre ona? -pitala je Kiki aludiraju

- Da -priznao je Peca.

- Vidiš koliko je to zlo da želi drugima smrt, zato neće imati nikada ni sreću ni zdravlje, ništa u životu. To je najgordija osoba koju sam ja u životu videla, zlo, hodajuće zlo. Kakva je to osoba da želi drugima smrt -vikala je Kiki.

- Ja sam zaspala, da sam bila budna je*ala bih jeleni mater -dodala je Aleksandra.

Autor: M. Vićović