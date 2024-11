Lakić suflira! Sugeriše kako da se uradi već gotov zadatak, ali nikako se ne prihvata posla (VIDEO)

Lakić suflira, a ne učestvuje u zadatku!

Farmeri su priveli zadatak kraju, pravili su pomoćni objekat za sušenje mesa. Ostalo im je samo da stave ulazna vrata, pa je Nikola Lakić iskoristio priliku da im sugeriše.

- Ne trebaju tolika vrata, treba manja vrata da budu od Kristijana. Samim tim se muče više, vrata treba da budu do pola glave Kristijana. Do kristijanovog vrata, on je viši od svih i onda svi ulaze normalno, a on malo sagne glavu -objasnio je Lakić kako treba da izgledaju vrata.

- Ognjen neka stane i to su vrata -dodala je Elena.

- Ne moraju da se prave džinovska vrata, ne ulaze džinovi i to. Ali ne znam gde su kuke za meso -podsećao se Lakić.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. Vićović