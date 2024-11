Kiki ne odustaje od Kristijana! U igru uključila još jednog farmera, predložila mu da budu intimni (VIDEO)

Kiki promenila izabranika!

Nakon što je Kiki Star prišla Kristijanu Goluboviću i počela sa masažom, prešla je na Nikolu Jovanoviću Conju. Dala mu je neobičan predlog, pa ga pozvala da mu nešto pokaže.

- Jao, to srećo moja, to me sve peče -rekao je Kristijan.

- Hajde imaš ti snage ćuti - poručila je Kiki.

- Jesi radila to za pare? -pitao je Kristijan.

- Nisam pitao si me sto puta, iskustvo -objasnila je Kiki.

- Hajde ja i ti da se je*emo, dođi da ti pokažem jednu pozu -pozvala je Kiki Conju.

- Čekaj, moram da mu pomognem, ne smem ja zbig rane -branio se Conja.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. Vićović