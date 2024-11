Štapić ću dati Kristijanu, može on to da izdrži: Peca nominovao Kristijana zbog današnjih uvreda, Rea nazvala Dušicu ekscentrikom (VIDEO)

Može on to.

Predrag Peca Lazić, Kiki Star i Andrea Anđelković doneli su svoj sud o nominovanim učesnicima.

- Dušica nije normalna, ima dva karaktera. Jedan dan je dobra, drugi nije. Kristijan me danas uvredio, rekao mi je da sam sa svojom inteligencijom samo za štalu, to od njega nisam očekivao. Čuo sam da se Dušica gura da spava pored Kristijanu. Štapić ću dati Kristijanu, može on da izdrži - rekao je Peca.

- Ja i kada sam bila luda, ne valjam, hoće da me naprave mutavu za narod - rekla je Dušica.

- O Kristijanu sve najlepše, što se tiče Dušice, ona je ekscentrik. Vidim je na ljuljašci kako se ljulja, peva. Imale smo konflikta, tu sam presekla, stvorila sam tad animozitet prema njoj - rekla je Rea.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: S. J.