Dođi Snežo da ti uzmem meru: Boža izaziva gazdaricu, pa je nagovara da ga uzme za slugu da bi je doveo do ludila (VIDEO)

Boža izaziva Snežu, ona ga kulira!

Farmeri su jutros ostali bez drva za ogrev na imanju, pa su Boža Džons i Kristijan Golubović prionuli na posao. Sneža Kušadasi sve vreme je bila pored njih pa sakupljala drva za gazdinu kuću.

- Dođi Snežo da ti uzmem meru, da budem tvoj Sulejman -rekao je Boža.

- Božo smiri strasti -poručila je Sneža.

- Mora da legne kao Sneža u moj krevet. Dođi ovamo da vidiš šta e sluga u rijalitiju, uzmi me za slugu, nećeš imati problem. Ispuniću glavni zadatak, a to je da te dovedem do ludila -rekao je Boža.

- Voleo bi ti, ali ne možeš -odbrusila je Sneža.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. Vićović