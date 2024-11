Hit! Kristijan otkrio sve o susretu sa krokodilom, evo kako da se odbranite od eventualnog napada (VIDEO)

Kristijan otkrio sve o susretu sa krokodilom!

Kristijan Golubović podelio je sa Kiki Star svoje iskustvo prilikom susreta sa krokodilom. Ona je istakla da se plaši krokodila, a on joj je dao svaete kako da se bori sa njima.

- Ja se mnogo plašim krokodila -rekla je Kiki.

- Ja obijam neku gajbu u Nemačkoj i mislim od gume da je imitacija, ja prođem metar od toga. Obijem kuću, nađem lepe stvario, od par miliona eura BMW je bio unutra. Ja izlazim nazad i vidim nema onog krokoila, sumnjivo mi je, možda je bio baštovan u dvorištu pa sklonio krokodila. Aon crn ide po dvorištu sam ide, ja prošao na metar. Zamisli da me uhvatio, prvo DNK, krv, ne bih mogao da se tako lako otrgnem. Čovek drži u privatnoj vili krokodila, on nije normalan. Da sam ja prijavio taj slučaj on bi otišao u zatvor -prepričao je Kristijan.

- Da te šćapio za naogu, ostao bi bez noge -rekla je Kiki.

- Možda bih i umro, ja bih ga ubo, zmam gde je najslabiji. U oko, krokodila u oči, ajkulu i nos -rekao je Kristijan.

- Ja sam čula, kad te napadne krokodil da mu raširiš usta ili mu staviš neki štap u usta -rekla je Kiki.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. Vićović