Lakić intiman sa muškarcima? Kiki Star navukla Božu na tanak led, on joj priznao sve o gej aferama na imanju, evo šta je između njega i Nikole (VIDEO)

Boža otkrio sve o gejevima na Farmi 8!

Kiki Star i Boža Džons započeli su priču o Eleni Petrović i Nikoli Lakiću. Dotakli su se teme seksualnosti Bože i Lakića, a Kiki je nizala pitanja. Boža je otkrio sve o Lakiću, a pomenuo i aferu sa Ognjenom Ravićem.

- Mene zabolelo što sam ja svoju energiju i svoje srce dao njoj, a ništa mi nije uzvratila ni kao drugaru -žalio se Boža.

- Ma samo te koristila -potvrdila je Kiki.

- Ona sad kaže Lakiću da sam ja izdajnik -rekao je Boža.

- Ni Lakić ti nije prijatelj, priča za tebe kako si ti gej. Rekao mi je kod bunara, "ne zna ni on šta više voli muškarce ili žene" -prepričala je Kiki.

- Hoćeš istinu, zvao me je sa strane dok smo se mi tuširali. Ne on i ja da imamo nešto -počeo je Boža, a Kiki ga je prekinula.

- Tuširali ste se zajedno? -pitala je Kiki.

- On polivao mene, ja njega jer je hladna voda. Kaže on meni "brate malo si feminiziran, ostavljaš prostora, prati malo neke pokrete, tebe kad sprdaju tebi to imponuje. Možda ti sebe pronalaziš da voliš muškarce, ne vidim ništa loše. Možda tebi klikne sa trideset godina da voliš muškarce, ali nisi imao iskustva sa njima"-prepričao je Boža šta mu je rekao Lakić.

- Čekaj da te pitam Lakić je bio sa muškarcima? -pitala je Kiki.

- Pa i njega su napadali, pa jeste, ja sam to čuo od Sneže -rekao je Boža.

- Čula sam da Ognjen i Lakić imaju nešto -pitala je Kiki,

- Nisam čuo, ne deluje mi da je gej -rekao je Boža.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. Vićović