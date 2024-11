Lili bez dlake na jeziku! Bivši dečko je zbog profesije izbacio iz auta, otkrila sve o odnosu sa Kristijanom, on joj se nabacivao godinama (VIDEO)

Lili otkrila zašto je odbila Kristijana!

Lili Stevanović večeras je otkrila sve o odnosu sa Kristijanom Golubovićem, pa su nasmejali farmere zajedno.

- Odakle ljubav prema uniformi? -pitala je Jelena.

- Predložio mi je otac, da ponovo upisujem, ponovo bih upisala. Svakoj devojci preporučujem, sa kriminaloistikom ti dobijaš i zvanje pravnika -objasnila je Lili.

- Je l' ti to dalo benefite? Jesi koristila taj status -pitala je Jelena.

- Imala sam i pozitivnih i negativnih -rekla je Lili.

- Ti kriminalci što su šurovali sa vama, mnogo su se osećali zaštićeni -dobacio je Kristijan.

- Jednom sam izašla sa dečkom sportistom koji me pozvao na piće, pitao me šta radim, ja kažem studiram. Zaustavi nas u Usaničkoj patrola, ja molim boga da me ne znaju. On kao traži dokumenta, i pita za damu pored. "O koleginice to ste vi?" On se zabezeknuo, možda smo otišli nekoh sto, dvesta metara i on kao "mrš iza auta" -otkrila je Lili.

- A mene si odbila -ubacio se Kristijan.

- Tebe nisam odbila, to si me zvao na ručak na koji sam očekivala da ćeš mi zakucati u kancelariju...Svidele su ti se čarape moje sa nekom detaljima sa strane -podsećala ga je Lili.

Autor: M. Vićović