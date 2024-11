'BRAT ME SE ODREKAO, A SESTRA HOĆE MOG DEČKA' Andrea priznala Kiki kroz koju AGONIJU prolazi zbog Saleta Luksa i Elene! (VIDEO)

Ne veruje šta joj se dešava!

Andrea Anđelković je odlučila da se popriča sa Kiki Star kako bi podelila sve muke njenog ljubavnog odnosa sa Saletom Luksom.

- Znaš koliko molim Boga, pao bi mi kamen sa srca -rekla je Andrea.

- Jao moja Rea ne znam šta da ti kažem -rekla je Kiki.

- Bolelo bi me, ali bih se trudila da ne pokazujem. Gledaj ovo, Džoni i ja smo peto koleno, a ona i Džoni su drugo koleno. Odrasli smo zajedno, doduše Elena je više bila u onoj njenoj selendri. Sada sa jedne strane imam brata koji me se odrekao i nju koja hoće da mi uzme dečka, a ja možda trudna. Ja ti garantujem, kada oni uđu u odnos to će svi da podrže, a mene su osuđivali. Proživljavam agoniju -rekla je Andrea.

- Iskorišćena si kao kon**m i bačena, jao ženo -rekla je Kiki.

Autor: Iva Besarabić