Obezbeđenje u pripravnosti! Peca proganjao Božu po imanju, pa se sukobio sa Aleksandrom (VIDEO)

Peca i Boža na ivici fizičkog kontakta!

Peca Lazić sukobio se sa Božom Džonsem, pa je počeo da ga proganja po imanju. Aleksandra Jakšić takođe se uvukla u sukob zbog hrane i hleba koji priprema za ukućane. Obezbeđenje je sve vreme bilo u pripravnosti, a Peca i Boža na ivici fizičkog kontakta.

- Samo metar od mene i sve okej, ajde slino smećarska. Prosućemo i peć i sve jer me napada, udara me, deset minuta me gura -vikao je Boža.

- Mese se tri hleba, Aleksandra mesi i dolazi Aleksandra koja ukrade testo i mesi kao za veo kolektiv -ironično je komentarisao Peca.

- Ne samo za nas pet. Kristijanu ko pi*ka ćuti, naduo se ko žaba -rekla je Aleksandra Peci.

- Kristijan rekao da bi ti polizao ćerki ribu, a ti mu skuvaj čaj -dobacio je Peca.

Detaljnije pogledajte u video prilogu.

Autor: M. Vićović