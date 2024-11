Aleksandra Babejić doživela ozbiljan peh u toku svađe sa Pecom, pa se rasula na komade: Ne želim te više, kraj! (VIDEO)

Na ivici nervnog sloma.

Aleksandra Babejić ne može da dođe sebi zbog sukoba sa Predragom Pecom Lazićem.

- Ako hoćeš iskreno da me voliš, voli me. Ako nećeš, ne moraš,to je to Završila sam sa tobom, pusti me - rekla je Aleksandra Babejić.

- Neću da te pustim, napravila si me na kuče - rekao je Peca.

- I ti meni govoriš mnoge stvari koje mi ne pašu. Upiškila sam se u gaće jeb*no, ne mogu ovo - rekla Aleksandra.

- Ti radiš probleme - rekao je Peca.

- Vrati se na svoje mesto, ne želim te više, kraj - rekla je Aleksandra.

- Ti mene nikada nisi ni želela, s kim se igraš ti, sa mnom nećeš više - rekao je Peca.

Autor: S. J.