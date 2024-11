LOPOV LOPOVA UVEK OSETI! Kristijan ubeđen da Boža Džons najviše KRADE na imanju, on poludeo što ga niko od bliskih osoba nije ODBRANIO! (VIDEO)

Šok!

U toku je "Igra istine", a učesnici se i dalje prepiru oko krađe hrane na imanju.

- Kristijane da li te je sramota da uoči slave pljuneš mene, jer su ti napunili glavu drugi? -pitao je Boža.

- Zabole me levo mu*o. Da su mi najvoljeniji ovde i njih bi optužio za krađu, ako su to uradili. Ja imam intuiciju perfektonog lopova i lako prepoznam drugog. Ja kada te vidim da se onako uznemiriš, znam da si ukrao. Ja imam biološku sestru koja me voli i koju ja volim, ali itekako znam da kažem kada nije u pravu. Ja sam tebe milion puta uhvatio da kradeš -rekao je Kristijan.

- Ja ovde moram da se blamiram za šoljicu mleka, to napolju ne radim -rekao je Boža.

- Ja štekam da bi vi imali šta da jedete -rekao je Kristijan.

- Sram bilo vas sve što me optužujete, ja sa svima vama delim, a sada me napadate. Dovodite me sada do ludila -rekao je Boža.

- Skini taj kaladont sa ruke folirantu jedan obični -rekao je Kristijan.

Detaljnije pogledajte u video prilogu.

Autor: Iva Besarabić