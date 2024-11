Salon lepote Golubović radi punom parom! Kristijan zasukao rukave pa Jeleni uradio manikir, evo koliko će to da je košta (VIDEO)

Kozmetički salon Golubović!

Kristijan Golubović sređivao je nokte na rukama Jeleni Golubović pa se našalio koliko će da je košta manikir koji joj radi.

- Ovo ti je kao u salonu, dođeš mi 2.000 dinara -rekao je Kristijan.

- Ovde što može kleštima skrati, to niko ne bi umeo. Da skinem cele nokte to je muka, znaš kako pucaju kad rastu, to je muka. Izdržali su dva meseca -rekla je Jelena.

- Znaš koliko znači kad ima neko da ti to uradi -rekao je Kristijan.

- Znaš koliko vremena traje turpijanje, ja nemam živaca da sedim toliko -dodala je Jelena.

Detaljnije pogledajte u video prilogu.

Autor: M. Vićović