Proka rešava sukobe na imanju! Ovaj put na udaru Peca i to zbog mleka (VIDEO)

Proka mora da interveniše!

Peca Lazić sukobio se sa gazdaricom Elenom Petrović zbog mleka, pa je morao da reaguje i Proka.

- Kaže da ti ne daš mleko nego da sam radiš do kraja -pitao ga je Peca.

- Ja sam uzeo da mleko podelim na ravne časti, nisam hteo da podelim nekom ko je već pio mleko. Kažu mi da smrdim na go*na -rekao je Peca.

- Peco, to nije vređanje, svi će ovi jednog dana smrdeti na to. Ove nedelje pomuzeš mleko i daš gazdarici. Da ne bi to bilo pvako, gazdarica je zadužena -rekao je Proka.

Detaljnije pogledajte u video prilogu.

Autor: M. Vićović