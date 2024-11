Bez kočnice! Boža urnisao Elenu uvredama samo zato što je odbijen, njoj smeta pažnja koju joj poklanja: Nemoj da me mazi na svakih pet sekundi (VIDEO)

Elena i Boža u okršaju!

Boža Džons i Elena Petrović sukobili su se kada mu je ona tražila da razgovaraju. Naime, Boža je proganja po imanju i poklanja joj previše pažnje, a ona je htela da mu stavi do znanja da joj to smeta.

- Šta sam ja to uradila tebi, rekla sam mu nemoj da me mazi na svakih pet sekundi. Lepo ga zamolim deset puta. Ja sam ku*va svaki put kad tebi nešto ne odgovara -rekla je Elena.

- Ajde bre dro*o -rekao je Boža.

- Pošto sam drolja nemoj da dolaziš posle dva dana, je*i mi majku, vređaj me da me uvreduš ne možeš. Možeš da me nazivaš ku*vom, dro*om, uličarkom, trotoarkom Je*i mi maju, oca i sina -rekla je Elena.

- Šta ti je bre vozi, pali -rekao je Boža.

- Vidi za 48 sati biće ti žao, ja sam te kao čovek zaustavila i rekla hajde da pričamo -dodala je Elena.

- Ajde bre vozi, idi dr*aj ku*ac, ima ko će da te be*e. Mrš je*em ti mamu u usta -vređao je Boža.

Detaljnije pogledajte u video prilogu.

Autor: M. Vićović