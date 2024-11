Vreme je za porodični sastanak na Farmi 8! Boža osuo paljbu po gazdarici Eleni: Ne znaš da organizuješ ljude, vidi koliko je sati (VIDEO)

Usudio se.

Zna se da je Boža Džons zaljubljen do ušiju u gazdaricu Elenu Petrović, ali to ga nije sprečilo da osuje paljbu po njoj i stavi joj do znanja šta mu smeta u njenom gazdinstvu.

- Dragi farmeri, redovno održavanje porodičnih sastanaka na Farmi mora da bude sastavni deo vaših života i veoma ja važno da na ovim sastancima budete iskreni i otvoreni kako bi ste sve nejasne situacije, sve nedoumice i sve neraščišćene odnose rešili i kako bi farma mogla da funkcioniše. Porodične sastanke svakog četvrtka treba da organizuje gazda, a na njima bi trebalo svi da prokomentarišete dešavanja na imanju, da kažete šta vam smeta i čije ponašanje po vama ne pomaže dobrom funkcionisanju imanja. Na ovim sastancima se takođe rešavaju tekući problemi, a farmeri koji imaju sugestije na gazdin rad takođe na sastancima treba da iznesu svoje zamerke. Vreme je da održite porodični sastanak i porazgovarate o svemu što se događa na imanju - glasilo je pismo.

- Ljudi koriste ovaj sastanak da bi rešavali neke svoje lične sukobe, ovde svako gleda svoju g*zicu. Gazdaricu boli ona stvar. Ovde se meni nameće da ja ništa ne radim, da kradem hranu kako od gazdarice, tako i od ostalih ukućana. Kako najviše jedem, kako sam se najviše ugojio... - rekao je Boža.

- Ljut je na mene ceo dan, zato tako i pričam, ne fermam to - rekla je Ena.

- Ne sviđa mi se to što ne znaš da organizuješ ljude, kad se ručak sprema, evo koliko ima sati, zbog čega to - rekao je Boža.

Autor: S. J.