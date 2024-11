Dušica potpuno pomahnitala, popela se na sto pa držala govor, Kristijan priznao da je on skinuo prozore sa kuće! (VIDEO)

Tajna je otkrivena.

Dušica Topić nastavila je da u njenom stilu drži performanse želeći da time ispolji svoje stavove, Kristijan Golubović priznao da je on bio taj koji je nedavno skinuo prozore sa kuće.

- Ajde mikrofon radi - rekla je Dušica.

- Pih što ti smrde noge - rekao je Conja.

-Conjo, ajde sedite - rekla je Elena.

- Naravno da u međuljudski odnosi uvek na nuli, zato što svako gleda sebe, evo pričajte vi - rekao je Boža.

- Odnosi su stvarno užasni. Ovde većina kaže svima j*bem ti, evo Rea... - rekla je Jelena.

- To baš nije moj rečnik, kažem šta mislim, to što sam rekla da si alava za drva i da je soba zapušena konstantno, to nije normalno - rekla je Rea.

-Kad ste vi svi ustali, došao sam ovde i lično ja skinuo prozore. Prošlo je više za vremena stavljanje prozora nego što kad su bili skinuti. Osam minuta su bili otvoreni prozori, to je trebalo da ispadne šala, a ispala je kunidba - rekao je Kristijan.

- Ja to nisam znala, mislila sam da su celu noć bili otvoreni - rekla je Jelena.

Autor: S. J.