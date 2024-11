Sale Luks dobio zadatak od svojih baba da smuva Jelenu Golubović, makar ona tako tvrdi, Peca je presekao: Niko te više ne gleda na taj način (VIDEO)

Stariji najbolje znaju.

Jelena Golubović u razgovoru sa Predragom Pecom Lazićem otkrila interesantan podatak, on je ne doživljava dva posto, te nastavlja svoju tužnu priču o odnosu sa Aleksandrom Babejić.

- Ova mala Aleksandra je izmislila kako sam ja rekla da je on c*gan, ja nikada na televiziji ne bih rekla tu reč. Vređala sam ga i on je mene, ali ja to nikada nisam izgovorila. Mala Aleksandra je to izmislila - rekla je Barbi.

- Izmislila da vas posvađa, to je sujeta. Ona je gledala rijaliti, ona bi volela da za njom neko juri, to su kompleksi. Svaka žena voli u javnosti da neko trčka i pati za njom. To voli Ena, to voli Aleksandra, to voli svako. Misliš da Ena ne bi mogla u startu to da uradi sa Božom . Sale Luks mi je rekao da su ga babe savetovale da se smuva sa mnom da bi dobio priču. U startu sam ogradila sebe od svih muškaraca - rekla je Jelena.

- Tebe više niko ne gleda na taj način - rekao je Peca.

- Mislim da za Aleksandru igraš rijaliti - rekla je Jelena.

- Ja sam bio zaljubljen u tu devojku, Jelena. Misliš da meni stvarno treba priča - rekao je Peca.

Autor: S. J.