'REKLA JE DA JOJ SE GADIŠ' Jelena otkrila Peci da je Aleksandri bio samo RIJALITI i da ga zbog JEDNE stvari nikada ne bi odvela kući! (VIDEO)

Šok!

Jelena Golubović i Aleksandra Babejić ratuju ceo dan, a Jelena je sada Peci otkrila šokantne stvari koje je Aleksandra govorila iza njegovih leđa.

- Ja sam tebi prišao iskreno, Juce mi moje. Niti sam ikada tu tvoju temu zloupotrebio -rekao je Peca.

- Jesi danas, maziš me, a znaš da je to za mene stres. Ko zna kako to može da izgleda napolju. A što se tiče Aleksandre, rekla je da joj prija što se poljubila sa malim Nikolom, a da joj se povraća posle tebe. Plakala je tu noć kada ste se poljubili, rekla je da joj se gadiš -rekla je Jelena.

- Je l' to istina? -pitao je Peca.

- Jeste, samo ti nju slušaj -rekla je Aleksandra.

- Ja sam ti još na tremu otvoreno rekla da si joj samo rijaliti. Rekla je da te nikada ne bi mogla dovesti kod Gage i pokazala na ruku -rekla je Jelena.

- Jelena ne jedi go**a. Ja sam ti pokazala na to? Je**m li ti sve ti je**m -rekla je Aleksandra.

- Jeste, rekla si da zbog toga što je Rom, nikada ga ne bi odvela kod Gage -rekla je Jelena.

- Ku*ko jedna -rekla je Aleksandra.

Detaljnije pogledajte u video prilogu.

Autor: Iva Besarabić