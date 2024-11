Šok! Sneža otkrila Kristijanu kako je zamalo završila u zatvoru, pa podelila sa njim koliko joj je mesec Maj važan u životu i zašto (VIDEO)

Bizarna priča.

Sneža Kušadasi otvorila je dušu Kristijanu Goluboviću i otkrila šokantne detalje svoje prošlosti za koje niko na imanju do sada nije znao.

-Dan pre pregleda znaš šta dobijem, pismo da treba da idem u zatvor. A moja baka kaže ko zna zašto je to dobro, čim te sprečilo da odeš taj dan. Baba gleda svuda znakove- Život me naterao da verujem u njih - rekla je Sneža.

- Kako ona razmišlja, život je naučio - rekao je Kristijan.

- Kad god je neko meni previše blizak, nekom se nešto ozbiljno desi od dvadeset i osmog Maja, do trideset i prvog Maja - rekla je Sneža.

- Idi u p...- rekao je Kristijan.

- Ko god ima povezanosti sa mnom. Ceo život mi je vezan za kraj Maja. Bila sam kidnapovana, auto me zamalo udario, muškarac koji me ludo voleo je ub*jen, pradeda mi preminuo, sa Darjanom sam bila, ćerka mu se rodila trideset i prvog Maja, palo mi ogledalo na krevet zamalo me nije u*ilo, sva sreća spavala sam na drugoj strani, auto sam slupala trideset i prvog Maja, i kad kažem da neću da izlazim iz kuće tog dana, uvek se nešto desi - rekla je Sneža.

- Boga mi... - rekao je Kristijan.

Autor: S. J.