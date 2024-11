Kiki Star i Kristijan se udružili, pa opleli po OVOJ farmerki! Uvrede pljuštale na sve strane, a Golubović poručio: Ja ću je zgaziti (VIDEO)

Urnisali je!

Kiki Star i Kristijan Golubović razgovarali su sa Lili Stevanović u izolaciji, pa su u negativnom kontekstu komentarisali Aleksandru Jakšić.

- Jakšićka kaže sve žene na farmi su ljubomorne na nju, ta dr*lja. Samo da se nađem ima da joj pljunem u facu -

-Znaš šta ja ne volim ni kod tebe ni kod Lili, što znate da vam Grdana ne misli ništa dobro. Nema lepo mišljenje o vama ni o meni, Da li je to vaša dobrota, pa nema veze ovde smo u rijalitiju. Kako sam sinoć ja rekao da time što mi da dva pržena jaja i malo pečuraka i ovo koje je uzela od svih vas dala meni da me je kupila i da me manipuliše. Ona ako krene nepravedno na bilo koga, ja ću je zgaziti -komentarisao je Kristijan.

- Ona misli da je neko voli, nju svi preziru napolju, tu Grdanu odvratnu -vikala je Kiki.

Detaljnije pogledajte u video prilogu.

Autor: M. Vićović