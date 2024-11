Ne znam šta da mislim: Peca u rebusu teške kategorije, Aleksandra ga grli, mazi se, a odbija poljubac sa njim (VIDEO)

Ne zna gde bije.

Predrag Peca Lazić otvorio je dušu voditeljki Milici Kon povodom svog odnosa sa Aleksandrom Babejić.

- Ovde smo sa smederevskim Don Žuanom, to je naš Peca. Šta se dešava sa Babejićkom, dokle ste stigli - rekla je voditeljka.

- Prvo sam je pitao jel me voliš, ona kaže malo da. Kao klinka neka, ja sam čovek koji bi sad eksplodirao od emocija, ali ne dobijam povratnu informaciju - rekao je Peca.

- Znači ti imaš naboj emocija - rekla je voditeljka.

- Da. Razum mi govori ma ta devojka ne oseća ništa prema tebi, samo si joj koristan ovde, a srce kad me pogleda ma volim te, onda više ne znam šta da mislim. Pustila si me u krevet, grliš me sa mnom, a nećeš da se poljubiš sa mnom. Ima neki problem o kom neće sa mnom da priča jer sam ja navodno osoba koja upada u svaki kadar, svaku svađu. Po njoj sam ispao i nasilnik, manijak - rekao je Peca.

- Da li si nekada iskoristio informaciju koju ti je rekla da je povrediš - rekla je voditeljka.

- Ne. Jedino što sam joj u svađi rekao je da kada sam čuo njenu tužnu priču, da mi neke stvari nemaju smisla - rekao je Peca.

Autor: S. J.