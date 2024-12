Palačinke su tu, borba ko će pripremiti piletinu: Dobro ti je rekla, nije to nauka (VIDEO)

Odjednom svi stidljivi.

Boža Džons ume da pripremi hleb i to bi bilo to što se kulinarskih umeća tiče. Pomoć mu je ponudila Sneža Kušadasi, obzirom da je on bio zadužen za pripremu glavnog jela.

- Jel ima ovde još drva u kuhinji - rekla je Elena.

- Mislim da nema - rekla je Aleksandra Babejić.

- Ako nema tu, idi uzmi iz spavaće sobe - rekla je Elena.

- Hoćeš da Babejić i ja pratimo palačinke dok ti to završiš - rekao je Boža-

- Ne, veruj mi da neću - rekla je Elena.

- Božo, nije to teško. Opereš kokošku, izmariniraš, umeš isečeš krompir i gotovo ti je - rekla je Kiki.

- Nije teško, dobro ti je rekla, nije to nauka - rekao je Boža.

- Ja ću da spremim. Otvoriću pile, ubaciću mast, ubaciću začine i sve. Staviću vegetu, alavu, ali prvo moram da ga skuvam u rerni - rekla je Sneža.

- Čega bre - rekao je Boža.

- Pile. Prvo mora da bude skuvano - rekla je Sneža.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: S. J.