Joj, ženo! Kiki Star pronašla gotovo sve postojeće simbole u šolji Bojane Barbi, slatko se ismejale njenim mukama (VIDEO)

Sve im smešno.

Kiki Star rešila je da otkrije Bojani Stanačić Barbi njenu budućnost, gledajući simbole u šolji.

- Ona je zaljubljena u jednu osobu, nebitno koju. I postoji tu jedna dr*lja koja se umešala, vidiš ovde tu dr*lju. Hoće sreću da joj ukine, da ne bude srećna, a ovo su suze radosnice, ona se raduje... Jel tako Barbi - rekla je Kiki.

- Da - rekla je Barbi.

- Sj*bala ti zmija sreću - rekao je Sale.

- Nije, pobedila je. Evo ga vidi, to je on. Jesam ti rekla da hoće tebe. Pljuni me ili kaže da li je istina ili nije - rekla je Kiki.

- Joj, zvaću te - rekla je Barbi.

- Joj, ženo, ona je mnogo ljubomorna na tebe - rekla je Kiki.

- Zbog njega ili uopšte - rekla je Barbi.

- Zbog tvog izgleda, zbog pratioca, zbog imidža, zbog karijere, zbog kuće, zbog bazena. Ona je zbog svega ljubomorna na tebe. Kad je čula da si zaljubljena u njega, još je više ljubomorna. Ima ko te mrzi. Evo ga srce, vidi, to je on - rekla je Kiki.

Autor: S. J.