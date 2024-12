Ona ne može bez haosa: Aleksandra i Nikola u teorijama zavere, ubeđeni da se zbog ovoga Dušica toliko okomila na Kristijana (VIDEO)

Nema tu šta.

Aleksandra Jakšić i Nikola Lakić prokomentatisali su sukob od juče, u kom je Kristijan Golubović rešio da zauvek stavi tačku na prijateljstvo sa Dušicom Topić. Ovi Farmeri su ubeđeni da zbog jednog krucijalnog razloga, Dušica neće popustiti ni ubuduće.

- Pa on se sprdao samo. Ima siguricu, boli ga uvo - rekla je Aleksandra.

- Siguricu i da isprazni j*ja, da izvineš i to je to. Normalno da će da se zakači na njega kad je ime, malo poznatije od anonimusa, onda daj da tera neku priču, uvek svi vole neku žensko mušku priču - rekao je Nikola.- Ona je non stop tamo na prozoru ispred vrata, ona misli da će neko da ide da je napada. Međutim, mi kuliramo ceo dan. Čak se i Sneža povukla. Ovo je za nju smrt, jer ona ne može bez haosa - rekla je Aleksandra.

- Da je bilo haosa, onda bi bila reakcija. Nema reakcije, ne zna sad šta da radi - rekao je Nikola.

- Jezivo - rekao je Ognjen.

- Ona više nikako nije žrtva, ja sam joj danas objasnila zašto ne može da bude žrtva - rekla je Aleksandra.

