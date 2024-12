Jezivi detalji!

Aleksandra Babejić je ovog jutra porazgovarala sa Barbi kojoj je otkrila morbidne detalje svog života, posebno što se tiče njene majke.

- Ja dete, zoveš me da mi kažeš da si otišla... Onda sam u školi okrenula jedinice, užas, rođena majka me tako izdala. Prodala se, živi kod Tumana, to znam... Traži ona mene sada, ali džaba me traži. Kad sam bila mala, rekla sam joj da ne radi loše, vratiće joj se. Ona je uništavala brakove, varala mog tatu - pričala je Aleksandra.

- Koliko ona godina ima? 59? - pitala je Barbi.

- Ona sada ima 7. brak. Njena majka pred smrt mi je sve to rekla, ja nisam znala. Zamisli, ja 4 razred, imam temperaturu, gledam kako mi majka vara oca, sa njenim rođakom... Znaš šta je to... Vračala je ljudima - dodala je Aleksandra.

- I sada ne mogu da se vratim tamo, hvala Gagi, samo jer je bila tu - dodala je potom.

Detaljnije pogleajte u video-prilogu.