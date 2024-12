Kristijan podelio traumatičnu priču iz detinjstva sa ukućanima, oni zanemeli: Sećam se, deca smo bili... (VIDEO)

Osvežio memoriju sećanjima.

Kristijan Golubović odlučio je da podeli sa Farmerima priču koju nije uspeo do sada da ispriča.

- Kiki jesi ti to rekao da sam ja kao Dušica - rekla je Aleksandra.

-Ne ti, nego kao Dušica što mi je drug - rekao je Kristijan.

- E pa da ne prilazim onda posle, da ne ispadne... - rekla je Aleksandra.

- Sećam se krvavih batina svog oca, ja uđem da kakim, ona u kadi. Deca smo, ja uđem i kažem samo da kakim ja. Ja kakim i žmurim a ćale napravio harmonika vrata, stoji ispred mene pitao me šta radiš to. Us*anog me isčupao sa šolje, bacio me kao majmuna. Nisam bio svestan šta je poenta. Kaže mi nema šta muško da traži u kupatilu kada ti je sestra, majka, baka u kupatilu - rekao je Kristijan.

Autor: S. J.