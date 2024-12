Hit scena!

Kiki Star daje sve od sebe kako bi se dodvorila Kristijanu Goluboviću u koga je i sama priznala da je zaljubljena.

- Šta kažeš da napravim za večeru pasulj, a za ručak neki rižoto. Ja ni iz čega mogu da napravim nešto -rekla je Kiki i krenula da ga masira.

- E to je pažnja, da me masirate, da me negujete, jer radim -rekao je Kristijan.

- Pa ja te negujem, da me nema odavno bi bio na podu -rekla je Kiki.

- Beži bre od mene. Ako se smatraš ženom, operi sudove danas. Ista si kao Dušica, pljunula si je, jer si ljubomorna na nju -rekao je Kristijan, a Kiki se popela na stolicu kako bi mu zaigrala.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: Iva Besarabić