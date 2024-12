Odsustvo Andree jednako je sloboda za Elenu i Saleta! Udruženim snagama opleli po Boži Džonsu (VIDEO)

Šta im teško.

Zbog Andree Anđelković, odnos Saleta Luksa i Elene Petrović striktno mora da bude na distanci, međutim onda kada Andree nema, oni se druže i ćaskaju za sve pare.

- Ja sam juče razgovarao sa njim, on plače, u teoriji priča sve kako treba, ali prebaci - rekao je Sale.

- On će da bude miran, ili će opet da prebaci, nije on dobro u glavi, veruj mi. Džabe i kulijana, on prilazi - rekla je Elena.

- Da, specifična bolest. Znaš da nisam video to - rekao je Sale.

- Vidi, da smo napolju, to bi bila druga priča, samo ću se nasmejati, meni je ovo smešno - rekla je Elena.

- Ja nisam znao da je ovo moguće - rekao je Sale.

- Da li ljudi reaguju na ovaj prostor, uslove... - rekla je Elena.

- On je ovo radio i tamo - rekao je Sale.

- Ali nije u ovoj dozi. Nisam ja kriva što se on zaljubio - rekla je Elena.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: S. J.