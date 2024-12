Drama!

Gazda Kristijan Golubović pročitao je večeras prvo pismo koje je stiglo na imanje:

- Napominjemo da ozbiljno shvatite ovo što tražimo, jer ćemo kazniti one koji ne budu igrali kako treba. Marko treba da započne igru, a ono što treba da znate je to, da treba da postavljate pitanja o događajima sa farme. Obavestićemo vas kada je igra gotova. pažljivo gledamo kako se igrate - glasilo je pismo.

Marko Tošić je pitao Aleksandru Jakšić da li Božu smatra bivšim prijateljem.

- Nije mi bio prijatelj, bio e kandidat da se napolju vidimo. Ne gledam ga kao neprijatelja, konkurenciju... Nije moj nivo, klasa... Ne bih da ga blatim, rekla sam danas šta sam imala - rekla je Jakšić pa postavila pitanje:

- Elena, posle problema sa Božom, kaži mi mišljenje, i da li si očekivala sve? - rekla je ona.

- Očekivala sam da će da uradi sve i svašta. Više me ništa ne iznenađuje, ništa ne može da me začudi. Pomerio je ceo krevet, ono malo stvari je s*ebao. Ja se nisam drala, vrištala, smejala sam što se ponaša tako. Nije dobro dečko, nije normalan, ima prebačaje. Pre podne je super, popodne katastrfa. Glumi žrtvu, ne interesuje me posle onih stvari - rekla je ElenA.