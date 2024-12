Haos tokom ručka, Peca i Boža u crvenom! Zbog njihovog sukoba leteli tanjiri po kući, obezbeđenje ih razdvojilo (VIDEO)

Haos na imanju!

Tokom ručka došlo je do sukoba Pece Lazića i Bože Džonsa. Lazić ga je prvi potkačio i pomenuo njegovog oca, a Boža nije ostao imaun, pa je odgovorio hrpom uvreda, pa i nasrnuo na Pecu.

- Karađorđe rodio si debila, napravio -rekao je Peca.

- Mama Juco, je* te je debil. Evo na primer, ja se čoveku ne obraćam, a za vreme večer on spominje mog oca i kaže da je napravio debila. Onda kad mu kažeš za mamu, on kaže Kristijanu "on meni vređa mama Jucu". Evo je*em ti mama Jucu po sred pi*ke. Klošaru jedan rekao sam ti da mi se skineš sa ku*ca. Izađi više ii tog rijaliti mood-a, a večeras ćeš da vidiš kako ova princeza spava u zagrljaju kod mene. Šta se smeješ, je*em li ti mamu hiljadu puta zato što si ker, pseto koja nema grama mozga da za vreme večere treba da ćuti -rekao je Boža bacajući sve što se našlo ispred njega na stolu.

- Aleksandra zar ti ne voliš nasilnike -dobacio je Peca.

Nakon čega je Boža nasrnuo na Pecu, pa mu je bacio i ručak sa stola. Farmeri su pokušavali da ih razdvoje, a ubrzo je stoglo i obezbeđenje kako bi sprečilo veči obračun.

- Božo, sram te bilo, hranu si mu bacio -rekla je Kiki.

Autor: M. Vićović