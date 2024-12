Zaljubljena do ušiju?! Barbi odlepila za OVIM farmerom! On je OŽENJEN, ali nije Kristijan Golubović, evo o kome je reč (VIDEO)

Da li je uzvraćena ljubav?

Bojana Barbi priznala je svoje simpatije prema Nikoli Lakiću, pa je danas tražila od Aleksandre Babejić detaljnije informacije. Zanimalo je da li je ona njegova interesna sfera, da li je posmatra kada su oboje u ostoj prostoriji, a evo da li je dobila odgovore koje je želela da čuje.

- Je l' me gledao Lakić? Danas kad je stajao tamo, Lakić kad je bio ovde pored šporeta -pitala je Barbi.

- Jeste -potvrdila je Aleksandra.

- Lakić me gledao je l', je l' me zezaš? Kako ja to nisam videla -pitala je Barbi.

- Ne zezam te, vidim ja sve svaki put kad pogleda. Rečemo mu je i on sad malo obraća pačnju na tebe -rekla je Aleksandra, a Barbi se samo zaljubljeno smeškala.

- Biće to dobro -dodala je Aleksandra.

Autor: M. Vićović