Lakić na stubu srama zbog palente! Povredile ga Kristijanove reči, pa priznao koliko je očajan (VIDEO)

Očajan!

Nakon što je Kristijan Golubović izracio nezadovoljstvo jutrošnjim doručkom na Farme 8, Nikola Lakić je osećao veliku krivicu. On se na tremu ispred gazdine kuće požalio Aleksandri Jakšić i Marku Tošiću, pa otkrio kako se oseća nakon svega i da li ga je to šovredilo.

- On je baš to onako spremio od srca, on je onako baš za nas spremio, zato ga je i povredilo. Meni je prijalo -rekla je Aleksandra.

- Nije to povređivanje, to je bezobrazluk -dodao je Lakić.

- Bezobrazluk da, da -potvrdio je Marko.

- Ja uvek mogu da kažem na fin način, da kažem nemoj da jedeš. Jeli ste razne pomije ovde, jedete napolju organsku hranu, a ovde vam smeta palenta što sam napravio. Ružno brate, sad da me neko tako degradira... Ja sam ovo spremao od srca, ali ne kogu da odgovorim kako bih reagovao -rekao je Lakić.

- Ja nisam hteo iz principa da mi kažu da sam kuvar koji ne zna da pravi palentu -dodao je Marko.

Detaljnije pogledajte u video-zapisu.

Autor: M. Vićović