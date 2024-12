Muk na Farmi! Kristijanu se ukazao lik ISUSA HRISTA na HRASTOVOM DRVETU, on i Peca ne veruju svojim očima: Uvek nas prati neko (VIDEO)

Ne veruju svojim očima!

Dok su Kristijan Golubović i Peca Lazić pripremali drva u radionici zatekli su neobičan prizor. Naime, njima se na preseku drveta ukazala silueta Isusa Hrista, a oni su odmah pokazali gledaocima i farmerima ovo čudo.

- Pogledajte, ovako je stajao Isus Hrst, pogledajte ovo! To je kada se javi u drvetu, a sad idu ti praznici. Vidite kako to izgleda, to je neverovatno. Čovek koji je raširio ruke, glava, ruke, telo, pogledajte, to nije slučajno. Ja ću napraviti medaljone, i posle kaže nema nešto, uvek nas prati neko. I kad ne veruješ, on ti da znak -rekao je Kristijan pokazujući gledaocima šta je na drvetu.

- Ovo mora da se čuva, kod kuće ću da ga stavim u ormarić -rekao je Peca.

- Što baš mi da uzmemo ovo drvo, što baš mi da ga primetimo. Slučajnosti ne postoje. Pravi suvenir, kako je to moćno, kako se bog prikaže u nečemu. Idemo u kuću da ih pitamo šta vide -kazao je Kristijan, pa se uputio ka ukućanima.

Detaljnije pogledajte u video-zapisu.

Autor: M. Vićović